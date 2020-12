Manchester United szuka wzmocnień w defensywie

Ole Gunnar Solskjaer odnowił zainteresowanie prawym obrońcą, Maxem Aaronsem, który obecnie reprezentuje barwy Norwich. Minionego lata 20-latkiem poważnie zainteresowana była FC Barcelona. Nieoczekiwanie jego transfer do La Ligi został zablokowany przez władze klubu.

Czerwone Diabły były zainteresowane Aaronsem w czerwcu 2019 roku, jednak był on tylko drugą opcją za Wan-Bissaką. Obecnie 23-latek jest pierwszym wyborem Norwega, ale Solskjaer potrzebuje prawego obrońcy, który więcej angażowałby się w rajdy ofensywne, a to jest jedna z głównych cech i zalet piłkarza Norwich.

Reprezentant Anglii U-21 jest uznawany na Wyspach za wschodzącą gwiazdę. Tymczasem Kanarki pod wodzą Daniela Farke są liderem Championship. Ich głównym celem jest ponowny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, więc o potencjalnych przenosinach Aaronsa na Old Trafford usłyszymy zapewne dopiero w letnim okienku transferowym.

Co ciekawe Ronalnd Koeman próbował sciągnąć 20-latka do Barcelony, jednak władze Norwich nie chciały oddać bocznego obrońcy za bezcen i zerwały rozmowy ze skutkiem natychmiastowym. Do gry o Maxa wkroczył również Tottenham. Koguty zrezygnowały na ostatniej prostej, po tym jak okazało się, że klub nie sprzeda go za mniej niż 30 milinów funtów.

Saga transferowa z graczem Norwich już za kilka dni może rozpocząć się na nowo. Prawdopodobnie Aarons będzie mógł przebierać w ofertach. Jego wartość zmalała o 10 milinów, ze względu na kryzys spowodowany koranowirusem.