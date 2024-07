Manchester United może pożegnać jedną ze swoich gwiazd

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Christian Eriksen niepewny swojej przyszłości

Manchester United jest bardzo niepewny, co będzie z przyszłością Christiana Eriksena. Zawodnik rywalizuje o miejsce w składzie między innymi z Bruno Fernandesem. Do tego na podobnej pozycji mogą grać Mason Mount czy Kobbie Maino, co skutkuje tym, że rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów jest bardzo ciekawa. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że reprezentant Danii zakończy przygodę z klubem z Old Trafford.

Eriksen ma za sobą sezon, w którego trakcie dokuczały mu bardzo kontuzje. Te miały bardzo wpływ na to, że piłkarz nie mógł grać tak często, jak by chciał. Duńczyk ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Manchesterem United. W każdym razie nie koncentruje się tylko na swoim atrakcyjnym wynagrodzeniu, ale też na tym, że chce wciąż regularnie. O to natomiast może być trudno w szeregach ekipy Erika ten Haga.

Fichajes.net przekonuje, opierając się na jednej z wypowiedzi piłkarza dla Sky Sports, że zawodnik mocno przywiązał się nie tylko do Manchesteru United, ale też do samego miasta. – Jestem tu bardzo szczęśliwy. Moja rodzina osiedliła się w Manchesterze i cieszę się, że mogę być częścią takiego klubu jak Man Utd. W każdym razie jako piłkarz mam wciąż ambicje, aby grać jak najwięcej – przekonywał zawodnik w wywiadzie.

32-letni pomocnik wystąpił jak na razie łącznie w 72 spotkaniach Manchesteru United. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył 13 asyst.

