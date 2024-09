Manchester United słabo zaczął sezon, przez co Erik ten Hag jest już typowany do zwolnienia z klubu. Teddy Sheringham, cytowany przez "Daily Mail", jest przekonany, że Holender opuści Old Trafford jeszcze przed świętami.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Teddy Sheringham: Erika ten Haga nie powinno tam być

Tegoroczny sezon Premier League rozpoczął się bardzo źle dla Manchesteru United. „Czerwone Diabły” wygrały inauguracyjny mecz z Fulham (1:0), ale kolejne ich dwie potyczki zakończyły się porażkami. Kolejno z Brighton & Hove Albion (1:2) oraz Liverpoolem (0:3). Słabe wyniki zespołu sprawiły, że zaczęto spekulować w mediach o przyszłości Erika ten Haga.

Ostatnio sam Teddy Sheringham poruszył temat holenderskiego szkoleniowca. Były legendarny napastnik jest przekonany, że Erik ten Hag nie wytrzyma do świąt na stanowisku trenera Erika ten Haga. Anglik dość krytycznie wypowiedział się o obecnym opiekunie „Czerwonych Diabłów”.

– Kiedy kończysz sezon na ósmym miejscu w Premier League, to nie jest to wystarczająco dobre dla Manchesteru United. Kropka. Koniec historii. Trzeba dokonać zmiany. Wystarczy spojrzeć na niekonsekwentną grę z ostatniego sezonu i to, co nastąpiło później w pierwszych trzech meczach nowego sezonu. Nie widać, aby zaszła jakakolwiek zmiana – powiedział Teddy Sheringham, cytowany przez „Daily Mail”.

– W drużynie są może inni zawodnicy. Nie ma natomiast zmiany w filozofii gry i tym, jak Erik ten Hag chce, aby grali. Nie chcę, aby ludzie byli zwalniani. Nie jest fajnie, kiedy ktoś mówi, że dana osoba nie powinna zajmować swojej posady. Ale Erika ten Haga nie powinno tam być. To nie jest wystarczająco dobre dla Manchesteru United – kontynuował Anglik.

– Czy uważam, że menadżer nadal będzie na stanowisku do końca sezonu? Nie, nie będzie. Moim zdaniem zostanie zwolniony przed świętami – dodał.

