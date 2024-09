Manchester City planuje przedłużyć kontrakt z kluczowym piłkarzem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Ederson na dłużej na Etihad Stadium?

Manchester City chce usiąść do negocjacji z Edersonem. 31-letni golkiper jest związany z The Citizens od ponad siedmiu lat. Brazylijczyk podkreślił swoje przywiązanie do klubu z Etihad Stadium po tym, jak odrzucił zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Na transfer Edersona naciskało Al-Nassr, a potem również Al-Ittihad.

Według doniesień “TBR Football”, były zawodnik Benfiki Lizbona jest zadowolony w Man City. Teraz przygotowuje się do rozmów na temat przedłużenia umowy, która wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Mistrzowie Anglii chcą uniknąć sytuacji, która mogłaby prowadzić do utraty jednego z kluczowego gracza w przyszłości za darmo. Na mocy obecnego kontraktu Brazylijczyk inkasuje około 10 milionów euro rocznie. Ederson teraz liczy na znaczną podwyżkę.

W mienionym okienku transferowym Manchester City oczekiwał za bramkarza 30 milionów funtów. Jednak wszelkie spekulacje odnośnie przeprowadzki Edersona w sierpniu uciął Pep Guardiola. W ciągu siedmiu lat spędzonych na Etihad Stadium, Ederson zachował 157 czystych kont w 338 meczach we wszystkich rozgrywkach.