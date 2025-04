Liverpool chce sprzedać gwiazdora. Wystawiony na listę transferową

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez na wylocie

Liverpool FC może pożegnać się z Darwinem Nunezem już tego lata. Jak informuje “TEAMtalk”, klub z Anfield Road jest otwarty na sprzedaż urugwajskiego napastnika, a najpoważniejszym kandydatem do jego pozyskania pozostaje saudyjski Al Hilal. Choć zainteresowanie zawodnikiem wykazują także kluby z Premier League, w tym Newcastle United i Nottingham Forest, to właśnie transfer do Arabii Saudyjskiej wydaje się najbardziej realny. Wszystko za sprawą możliwości finansowych.

25-letni napastnik był ważną postacią pod wodzą Jurgena Kloppa. Jednak w obecnym sezonie, już za kadencji Arne Slota, nie może odnaleźć formy. Dotychczas zdobył zaledwie pięć bramek i zanotował trzy asysty w Premier League i nie zagrał w dwóch ostatnie spotkaniach ligowych. To tylko wzmocniło spekulacje na temat jego przyszłości.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przypomnijmy, że The Reds zapłacili Benfice Lizbona za Nuneza 85 milionów euro i chcą odzyskać część zainwestowanej kwoty. Al Hilal, przygotowuje się do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Saudyjczycy planują sfinalizować transfer przed turniejem. Klub może również zaoferować piłkarzowi znacznie wyższe zarobki niż inkasuje w Anglii. Choć Atletico Madryt wykazywało wcześniej zainteresowanie snajperem, to nie jest w stanie sprostać żądanej przez Liverpool kwocie.