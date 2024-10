Thomas Frank zabrał głos ws. potencjalnej pracy w Manchesterze United. Obecny szkoleniowiec Brentford przyznał, że jest szczęśliwy w obecnym klubie. Mimo to nie wykluczył zmian w przyszłości.

Frank szczęśliwy w Brentford, ale nie wyklucza pracy w Man United

Manchester United prowadzi obecnie poszukiwania nowego menadżera. W poniedziałek z posadą trenera pożegnał się Erik ten Hag. 54-latek stracił pracę po porażce z West Ham United w 9. kolejce Premier League. Tymczasowo jego obowiązki przejął Ruud van Nistelrooy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W mediach co chwilę pojawiają się informacje o potencjalnych następcach Erika ten Haga. Ze względu na kiepski poprzedni sezon Czerwone Diabły już od dawna rozglądały się za nowym szkoleniowcem. Na ten moment wśród kandydatów do pracy na Old Trafford wymienia się: Thomasa Franka, Garetha Southgate, Ole Gunnara Solskjaera czy Rubena Amorima.

Jako pierwszy potencjalne nawiązanie współpracy z Manchesterem United postanowił skomentować Thomas Frank. Duńczyk odpowiada za wyniki Brentford, gdzie pracuje od października 2018 roku. 51-latek w sezonie 2020-2021 doprowadził zespół do Premier League. W play-offach, które decydowały o awansie, jego drużyna pokonała Swansea (2:0). Doświadczony trener, choć jest szczęśliwy w obecnym klubie, nie wykluczył w przyszłości podjęcia pracy w ekipie z Old Trafford.

– Mam obowiązek wobec Brentford, kibiców, zarządu, zawodników i personelu. Kto wie, co wydarzy się w przyszłości…ale jestem tutaj bardzo szczęśliwy – powiedział Thomas Frank, cytowany przez Fabrizio Romano.

W obecnym sezonie Thomas Frank i Brentford spisują się bardzo dobrze. Po 9. kolejkach zajmują 9. miejsce z dorobkiem 13 punktów.