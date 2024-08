Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Louis Saha wierzy w powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United

Manchester United w miniony piątek zainaugurował sezon Premier League. Podopieczni Erika ten Haga tego wieczoru podejmowali Fulham. Mecz finalnie ułożył się po myśli „Czerwonych Diabłów”, którzy odnieśli skromne zwycięstwo 1:0. Na listę strzelców wpisał się Joshua Zirkzee, dla którego był to debiut w nowych barwach.

W najnowszym wywiadzie Louis Saha poruszył temat Manchesteru United. Francuski piłkarz na łamach „TV Sporten” przyznał, że wierzy w powrót Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Z uwagi na wiek Portugalczyka, Francuz widzi go niekoniecznie już w roli zawodnika.

– Cristiano Ronaldo ma w sobie pasję i poświęcenie, aby wrócić pewnego dnia do Manchesteru United. Może to być w roli trenera lub nawet menadżera. Jego drugi pobyt w Manchesterze United nie zakończył się tak, jakby wszyscy sobie tego życzyli. Mogliśmy zobaczyć, dlaczego go to frustrowało. Nie widział tej samej zwycięskiej formuły, nie widział pasji u młodych zawodników, do której przywykł w tym klubie – powiedział Louis Saha, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Cristiano wie, że jeśli zostanie trenerem, to będzie musiał znaleźć nowy sposób na komunikację. Ta nie jest już tak bezpośrednia i surowa, jak kiedyś – dodał były piłkarz Manchesteru United.

