IMAGO / Jane Stokes Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Liverpool szuka następcy Salaha

Wytypowano już nazwisko

Chodzi o napastnika z Brentford

Napastnik Brentford następcą Salaha?

W mediach trwa saga transferowa z udziałem Mohameda Salaha. Zawodnik Liverpoolu od kilku miesięcy jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej i niewykluczone, że latem 2024 roku dojdzie do szokującego ruchu. Co zrobią wówczas The Reds? Na liście kandydatów do zastąpienia Egipcjanina jest Bryan Mbuemo.

Zawodnik ten występuje od 2019 roku w Brentford, a jego obecna umowa wygasa za 2,5 roku. W tym sezonie Premier League wystąpił 15 razy i zdobył siedem goli. Działacze Liverpoolu mają dostrzegać jego potencjał. Obecnie ma 24 lata, a jego wartość rynkowa to około 38 milionów euro.

Media donoszą jednak, że Mbuemo można by pozyskać za znacznie mniejsze pieniądze po degradacji Brentford do niższej klasy rozgrywek. Obecnie zespół ten zajmuje szesnastą lokatę w tabeli Premier League.