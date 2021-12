fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool FC w środę wieczorem w meczu 20. kolejki Premier League zmierzy się z Leicester City. The Reds przystąpi do tej potyczki z Lisami wzmocnieni kilkoma zawodnikami, którzy wrócili już do treningów.

Liverpool we wtorkowy wieczór ma zamiar wrócić na zwycięski szlak w spotkaniu ligi angielskiej

W ostatnim meczu ligowym The Reds zremisowali z Tottenhamem (2:2)

Juergen Klopp będzie miał do dyspozycji czterech kluczowych piłkarzy

Liverpool wzmocniony przed starciem z Leicester

Liverpool FC po rozegraniu 18 spotkań ligowych plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligi angielskiej. Ekipa z Anfield Road legitymuje się bilansem 41 punktów.

W środowym boju przeciwko Leicester będą mogli zagrać tacy zawodnicy jak: Virgil Van Dijk, Fabinho, Thiago Alcantara, czy Curtis Jones. Mecz na King Power Stadium odbędzie się we wtorek 28 grudnia o godzinie 21:00.

– Prawdą jest, że do treningów wrócili już piłkarze, którzy musieli odbyć kwarantanne w związku z sytuacją covidową. Są to: Fabinho, Virgil, Curtis i Thiago. Thiago wrócił jako ostatni i wczoraj po raz pierwszy trenował z drużyną – mówił Juergen Klopp cytowany przez oficjalną stronę The Reds.

– Mamy jednak kolejnego młodego zawodnika, który musiał poddać się procesowi samoizolacji, podobnie jak dwóch pracowników klubu. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo każdy poranek jest jak loteria. Masz nadzieję, że wszystko jest w porządku, a potem pojawia się kolejna trudna sytuacja. Musimy się jednak pogodzić, że takie są czasy – dodał Niemiec.

Liverpool jest niepokonany od 20 listopada, licząc wszystkie rozgrywki. The Reds są bez porażki od siedmiu spotkań.

