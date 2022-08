PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool zmaga się z wieloma urazami. Już niedługo Juergen Klopp będzie mógł skorzystać z ważnego gracza, co potwierdził sam Niemiec.

Sytuacja kadrowa Liverpoolu powoli się poprawia

Do zdrowia wraca Diogo Jota

O Portugalczyku wypowiedział się Juergen Klopp

Klopp z większym komfortem pracy

Liverpool po wygraniu Tarczy Wspólnoty w pierwszym oficjalnym meczu sezonu 2022/2023, zmagania w Premier League zaczął od dużego falstartu. The Reds zdobyli tylko jeden na dziewięć możliwych punktów. Drużyna Juergena Kloppa nie zaprezentowała się dobrze, choć jej kryzys formy częściowo usprawiedliwiały liczne nieobecności.

Niemiecki szkoleniowiec miał przede wszystkim problem z obsadą środka pola. Z urazami zmagają się aktualnie Naby Keita i Alex Oxlade-Chamberlain. Dopiero wczoraj w treningu z zespołem udział wziął Curtis Jones. Juergen Klopp musi natomiast jeszcze trochę poczekać na to, aż wyzdrowieje Thiago.

Opiekun Liverpoolu zabrał głos na temat innego ważnego gracza, czyli Diogo Joty. Portugalczyka nie obejrzeliśmy na boisku ani razu w tym sezonie. To może zmienić się za niedługo. – Sądzę, że Diogo w czwartek wróci do treningów z chłopakami – przyznał Juergen Klopp przed środowym meczem piątej kolejki Premier League. Rywalem The Reds będzie Newcastle. Dzień później Jota wznowi treningi z Liverpoolem i być może znajdzie się w kadrze na sobotnią konfrontację z Evertonem.

