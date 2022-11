Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo skrytykował Manchester United. Rio Ferdinand uważa, że Portugalczyk nie ma już przyszłości na Old Trafford.

Cristiano Ronaldo przekreślił swoją przyszłość na Old Trafford

Portugalczyk opuści Manchester United

Innej możliwości nie widzi Rio Ferdinand

Ronaldo postawił Manchester United w trudnej sytuacji

Latem 2021 roku Cristiano Ronaldo zdecydował, że chce ponownie reprezentować Manchester United. Każdy kolejny miesiąc pokazywał jednak, że powrót Portugalczyka do klubu był złą decyzją. Kumulacja negatywnych emocji nastąpiła w lato, gdy trenerem został Erik ten Hag. 37-latek opuścił sporą cześć okresu przygotowawczego, aby wymusić transfer. Piłkarz stanowczo temu zaprzeczył. Ponadto ostro odniósł się do działań Czerwonych Diabłów. Przyznał też, że nie szanuje swojego holenderskiego szkoleniowca.

O zachowaniu Ronaldo wypowiedział się jego były kolega z Manchesteru United. Rio Ferdinand nie ma wątpliwości, że nastąpił koniec Portugalczyka na Old Trafford. – Dla mnie ta sytuacja jest jasna. Romans Cristiano Ronaldo z Manchesterem United właśnie się zakończył. Rozdział został zamknięty – przyznał stanowczo legendarny defensor. Jego zdaniem musi dojść do rozstania Ronaldo z Manchesterem United.

– Cristiano Ronaldo postawił klub w takiej sytuacji, że nie ma już wyjścia. Jeśli był ktoś w klubie, kto chciał zatrzymać Cristiano, to nie może teraz tego zrobić, po tym co powiedział. Nawet gdyby ten wywiad trwał dwie minuty, a nie dziewięćdziesiąt, to ten fragment o braku szacunku dla menadżera, będzie powodem, dla którego nie zostanie w klubie – prognozuje Rio Ferdinand.

