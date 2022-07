Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Robbie Fowler to jeden z najlepszych strzelców Liverpoolu w historii. Do Anglika w nowym sezonie może zbliżyć się Mohamed Salah.

Mohamed Salah podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem

Wicemistrz Anglii zatrzymał Egipcjanina do 30 czerwca 2025 roku

Zdaniem byłego napastnika Liverpoolu, to jasny sygnał od Salaha

Angielski napastnik w zasięgu Egipcjanina

Mohamed Salah od wielu miesięcy zastanawiał się nad swoją klubową przyszłością. Egipcjanin pragnął wciąż reprezentować Liverpool, ale ten wzbraniał się przed spełnieniem jego oczekiwań finansowych. Piłkarz musiał zatem myśleć nad alternatywnymi rozwiązaniami. Tych jednak nie będzie, ponieważ Salah w piątek związał się z The Reds umową do 30 czerwca 2025 roku. Zadowolony z tego jest Robbie Fowler, który występował wielokrotnie na Anfield.

– Prawdopodobnie należę do mniejszości, jednakże nigdy nie uważałem Torresa, czy Suareza za legendę Liverpoolu. Żaden z nich nie był w klubie dość długo, by zapracować na takie określenia – powiedział angielski napastnik, który zdobył dla Liverpoolu 182 bramki.

– Oczywiście strzelili wiele bramek dla Liverpoolu, ale wydawali się totalnie zdeterminowani, by odejść z Anfield, gdy tylko nadarzyła się ku temu niezła okazja. Przyznam szczerze, że bałem się o sprawę Salaha. Wszystko przeciągało się stanowczo za długo, a jego agent nie wydawał mi się facetem, który chce to wszystko ułatwić – dodał Fowler, czyli szósty strzelec w historii Liverpoolu. Salah traci do Anglika mniej, niż 30 goli. – Trzeba przyznać, że Mo zachował się bardzo fair. Chciał zostać i prawdopodobnie pobije teraz moje rekordy. To dla mnie jasny sygnał, że pragnie zostać klubową legendą – rzekł 45-latek.

