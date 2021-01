Frank Lampard w poniedziałek stracił pracę, rozstając się z Chelsea FC. Kilka godzin po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie sam zainteresowany zabrał głos. Legenda The Blues nie ukrywała rozczarowania.

Frank Lampard jeszcze w niedzielę poprowadził Chelsea FC do wygranej w Pucharze Anglii. Ekipa ze Stamford Bridge wygrała 3:1 z Luton Town. Następnego dnia 42-latek otrzymał natomiast komunikat, że nie będzie już więcej prowadził zespołu w trwającym sezonie.

Lampard prowadził stołeczną drużynę przez 18 miesięcy. Na stanowisku menedżera The Blues zastąpił Maurizio Sarri. Ostatecznie Anglik podzielił los swojego poprzednika i też nie wypełnił podpisanej umowy.

Początek trwającej kampanii nie był zły w wykonaniu Chelsea. Wraz z upływem czasu dyspozycja londyńskiej ekipy pozostawiała jednak wiele do życzenia. Tymczasem na łamach jednego z portali społecznościowych były już menedżer The Blues odniósł się do decyzji o zwolnieniu z pracy.

– To był ogromny przywilej i zaszczyt prowadzić Chelsea. To klub, który był przez długi czas częścią mojego życia. Po pierwsze chciałbym podziękować kibicom za niesamowite wsparcie, jakie otrzymałem przez 18 miesięcy. Mam nadzieję, że wiedzą, co to dla mnie znaczy – napisał Frank Lampard na Instagramie.

Wyczuwalny żal w pierwszych słowach Lamparda po zwolnieniu

W momencie, gdy Anglik dołączył do stołecznego klubu jako menedżer, to na Chelsea ciążył zakaz transferowy. W tej kwestii Lampard też w pewnym sensie zabrał głos. – Kiedy podjąłem się tej roli, zrozumiałem wyzwania, jakie czekały na mnie w trudnym okresie dla klubu. Jestem dumny z tego, cu udało nam się zrobić. Cieszy to, że udało mi się wprowadzić do drużyny kilku zawodników z akademii piłkarskiej. To przyszłość klubu – przekonywał Anglik.

– Jestem rozczarowany, że nie otrzymałem czasu w tym sezonie, aby wyprowadzić zespół na prostą. Zależało mi, aby wskoczył na wyższy poziom. Chciałbym jednak podziękować Panu Abramowiczowi, zarządowi, zawodnikom i mojemu sztabowi trenerskiemu, a także wszystkim w klubie za pracę i poświęcenie, w tych szczególnie trudnych czasach. Życzę klubowi i drużynie wszelkich sukcesów w przyszłości – zakończył Lampard.

Wierząc medialnym doniesieniom, to wszystko wskazuje na to, że następcą angielskiego trenera będzie Thomas Tuchel. Niemiec w przeszłości prowadził Paris Saint-Germain i Borussię Dortmund. Prawdopodobne jest, że 47-latek zostanie mianowany na nowego menedżera Chelsea jeszcze przed środowym spotkanie z Wolverhampton Wanderers.



