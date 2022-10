PressFocus Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski nie wróci na boiska Premier League w ten weekend. Szwed w piątek przeszedł kolejne badania, które wykluczyły jego występ w starciu z Evertonem.

Kulusevski nie zagra w meczu z Evertonem

Szwed nie wyleczył jeszcze w pełni kontuzji

Conte nie chce ryzykować zdrowiem swojego piłkarza

Tottenham czeka na pełny powrót do zdrowia Kulusevskiego

Dejan Kulusevski kontuzji mięśniowej nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Szwecji. Ze względu na uraz nie mógł zagrać w ostatnich czterech meczach Tottenhamu.

Wszystko wskazywało na to, że Szwed będzie gotowy do gry w ten weekend po tym, jak we wtorek wrócił do treningów z drużyną. Jednak na czwartkowej sesji nastąpił nawrót kontuzji. W piątek gracz zamiast na boisko napastnik udał się do gabinetów medycznych. Badania wykazały, że nie wszystko jest w porządku, w związku z czym czeka go nieco dłuższa przerwa w grze.

Antonio Conte podczas konferencji prasowej przed pojedynkiem z Evertonem przyznał, że nie ma sensu ryzykować zdrowiem Kulusevskiego, dlatego nie zagra w najbliższym starciu w Premier League.

– Myślę, że musimy mieć do niego trochę cierpliwości. Nie chcemy podejmować głupiego ryzyka, ponieważ zostało nam jeszcze wiele spotkań do rozegrania. Bardzo ważne jest, aby go odzyskać dopiero w momencie, gdy będzie w pełni na to gotowy. W tej chwili nie jest w doskonałej kondycji fizycznej. Z tego powodu warto szanować opinię lekarzy – przyznał Conte.

