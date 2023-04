Kto zastąpi Rodgersa? Faworyt do pracy w Leicester

PressFocus Na zdjęciu: Rafel Benitez

Leicester rozstało się z Brendanem Rodgersem

Trener z Irlandii Północnej zakończył czteroletnią przygodę na King Power Stadium

Kto zastąpi 50-latka? Faworytem jest Rafa Benitez

Leicester. Benitez może wrócić do pracy w Premier League

Leicester City nie zdołało wygrać w Premier League od 11 lutego. Lisy znalazły się w strefie spadkowej – walka o utrzymanie to już nie tylko potencjalny scenariusz, ale rzeczywistość, z którą należy zmierzyć się już teraz. Dlatego włodarze klubu z King Power Stadium musieli podjąć radykalne kroki i po czterech latach zdecydować się na zmianę szkoleniowca.

Kto zastąpi Brendana Rodgersa? Mirror pisze aż o siedmiu kandydatach na to stanowisko. Ole Gunnar Solskjaer, Frank Lampard, Ralph Hassenhuttl, Lucien Favre, Thomas Frank, Andre Villas-Boas to trenerzy, którzy mogą zawitać do szatni jednokrotnego mistrza Anglii. Jednak żaden z nich nie ma tak wysokich notowań jak Rafael Benitez, który według angielskich mediów jest faworytem do pracy w hrabstwie Leicestershire.

Benitez w styczniu 2022 roku pożegnał się z Evertonem i od tej pory pozostaje bez klubu. W 22 spotkaniach na Goodison Park Hiszpan uzyskał średnią wynoszącą zaledwie 1,14 punktu na mecz. W swoim CV ma takie kluby z Premier League jak Newcastle, Chelsea i Liverpool.