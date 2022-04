Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Możliwe, że Paul Pogba rozegrał we wtorek ostatni mecz dla Manchesteru United. Francuz doznał kontuzji, która może go wykluczyć do końca sezonu.

30 czerwca wygaśnie kontrakt Paula Pogby w Manchesterze United

Francuz może już nie zagrać dla Czerwonych Diabłów

Piłkarz doznał bowiem kontuzji

Smutne pożegnanie z United?

Mnóstwo fanów Manchesteru United ma dość piłkarzy tego klubu. Złość jest spowodowana ciągłymi upokorzeniami, których doznaje drużyna. Czerwone Diabły zakończą sezon bez żadnego trofeum. Niepewny jest także awans do europejskich pucharów.

Jednym z zawodników, którego kibice mają dość jest Paul Pogba. Francuz opuścił sporo meczów przez kontuzje. Łącznie w tym sezonie rozegrał 27 spotkań. Strzelił w nich ledwie jednego gola oraz zaliczył dziewięć asyst.

We wtorkowej Bitwie o Anglię przeciwko Liverpoolowi, Pogba spędził na murawie dziesięć minut. Boisko musiał opuścić w skutek kontuzji. Jak się okazało, uraz ten może wykluczyć Francuza z gry na dłuższy czas.

– Paul naciągnął mięsień w łydce i wygląda na to, że nie będzie to uraz, taki jak ma Fred, czyli nie wyleczy go w tydzień. Obawiam się, że nie zagra z Arsenalem i Chelsea -tak na temat stanu zdrowia Pogby wypowiedział się jego trener, Ralf Rangnick.

Mecze z Arsenalem i Chelsea zaplanowano na 23 i 28 kwietnia. Później Manchester United zagra jeszcze z Brentford (02.05), Brighton (07.05) oraz Crystal Palace (22.05). Szanse na powrót Pogby zatem są. Francuz może jednak nie spieszyć się z powrotem na boisko, aby w pełni wyleczyć kontuzję przed wyborem nowego klubu. Piłkarz najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Czerwonymi Diabłami.

