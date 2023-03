Paul Mitchell, obecny dyrektor sportowy Monaco, przyznał, że jego współpraca z Les Rouge et Blanc dobiegła końca. Anglik jest łączony z Liverpoolem, a przede wszystkim z przenosinami do Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: AS Monaco - OGC Nice

Paul Mitchell odchodzi z Monaco

Dyrektor sportowy klubu z Księstwa może trafić do Premier League

Rozmowy z Anglikiem ma prowadzić Liverpool

Koniec misji w Monaco, czas na Liverpool?

Paul Mitchell, dyrektor sportowy Monaco, od dłuższego czasu jest łączony z objęciem identycznego stanowiska w jednym z klubów Premier League. Anglik zdobył doświadczenie jako szef działu skautów w Southampton, a następnie w Tottenhamie. Później przeniósł się do RB Lipsk, a czerwcu 2020 roku dołączył do Monaco.

Mitchell w rozmowie z dziennikiem Nice-matin potwierdził, że “jego misja dobiegła końca i w lecie rozstanie się z ekipą z Księstwa”. Na razie nie wiadomo, czy 41-latek już jest pewny pracy w konkretnym miejscu, jednak ostatnie doniesienia przekonują, że może znaleźć zatrudnienie na Anfield Road.

Liverpool pilnie poszukuje nowego dyrektora sportowego, ponieważ po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Julian Ward, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej zastąpił Michaela Edwardsa, ale już w listopadzie ujawnił, że 1 lipca zamknie rozdział przygody w czerwonej części Merseyside.

Mitchell początkowo miał być zobowiązany do pozostania w Monaco do końca letniego okienka transferowego, ale teraz wszystko wskazuje na to, że odejdzie jeszcze przed otwarciem rynku.