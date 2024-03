Jurgen Klopp przekazał, że Alisson Becker powinien wrócić do gry po kontuzji za około trzy tygodnie. Oznacza to, że Brazylijczyk będzie mógł pomóc zespołowi w kluczowej fazie sezonu.

Associated Press / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp zdradził informacje o aktualnej sytuacji zdrowotnej Alissona Beckera

Bramkarz ma wrócić do gry na końcówkę sezonu

Kontuzje dotykają również innych ważnych graczy “The Reds”

Dobre informacje

W ostatnim czasie Liverpool zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wśród zawodników, którzy są kontuzjowani lub nabawili się urazów są m.in. Trent Aleksander-Arnold, Diogo Jota czy Alisson Becker. Jeśli chodzi o kwestię dwóch pierwszych graczy, to najbliżej powrotu na boiska Premier League jest Portugalczyk, który trenuje już indywidualnie. Z kolei defensor “The Reds” wciąż leczy uraz i nie do końca wiadomo, kiedy może wrócić do pełniej dyspozycji.

Jednak w temacie powrotu między słupki bramkarza rodem z Brazylii wygadał się nieco Jurgen Klopp. Szkoleniowiec odpowiadając na jedno z pytań podczas konferencji prasowej stwierdził, że Alisson powinien być przygotowany do rywalizacji za maksymalnie trzy tygodnie. Tym samym podstawowy bramkarz Liverpoolu wróciłby na końcówkę sezonu i kluczowe mecze w lidze oraz Lidze Europy.

Czytaj więcej: Narastają problemy gwiazdy Newcastle! Klub wydał oświadczenie