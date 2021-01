Liverpool przegrał z Manchesterem United w FA Cup (2:3) po późnym golu Bruno Fernandesa. The Reds kontynuują kiepską serię w 2021 roku, ale Jurgen Klopp uważa, że zespół ma wiarę w siebie.

Porażka z odwiecznym rywalem sprawia, że w ciągu sześciu ostatnich lat Liverpool pięciokrotnie nie zdołał przebrnąć przez czwartą rundę FA Cup. The Reds w 2021 roku wygrali tylko z Aston Villą, która została zmuszona do desygnowania do gry młodzieżowców. Poza tym, mistrzowie Anglii zanotowali dwie porażki i remis w Premier League, a teraz odpadli z pucharu przeciwko Manchesterowi United.

Zespół znad Mersey jest pierwszym mistrzem wyeliminowanym na tak wczesnym etapie Pucharu Anglii od czasów Manchesteru City z sezonu 2014/2015. Jurgen Klopp dostrzega jednak znaki zwiastujące odmianę rezultatów Liverpooli.

– Nie tego chcieliśmy, więc jesteśmy sfrustrowani. Nie byliśmy w szczytowej formie, ale zrobiliśmy wiele kroków w dobrym kierunku. Mogliście zauważyć, że chłopaki naprawdę chcieli odmienić los, szukali okazji do zdobycia bramek, a to dobry znak. Dwukrotnie nam się to udało, co również jest pozytywne. Ostatecznie jednak, rywale zrobili to trzy razy i awansowali dalej. Możemy jednak wyciągnąć pozytywy z tego meczu – stał za swoją drużyną murem niemiecki szkoleniowiec.

Po bolesnej porażce Liverpool czeka starcie z Tottenhamem, który również opiera swoją grę w ofensywie na kontratakach.

– To było dobre przygotowanie przed starciem ze Spurs. Wiemy, nad czym musimy pracować. Jeśli tkwisz w sytuacji, która ci nie odpowiada, musisz zrobić wszystko, by się z niej wydostać – ocenił Klopp. Dodał też, że nie uważa, że ewentualna porażka z Tottenhamem oznaczać będzie małą pewność siebie graczy The Reds. – W niedzielę nie widziałem żadnych problemów z pewnością siebie. Pracujemy nad tym, wierz mi – spuentował Niemiec.

W ciągu najbliższego tygodnia Liverpool czekają dwa trudne mecze w Londynie. Najpierw The Reds zmierzą się w stolicy z Tottenhamem, a następnie z West Hamem.