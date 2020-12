Klopp odetchnął z ulgą. Nowe wieści w sprawie Joela Matipa

źródło: The Times

Kontuzja jakiej nabawił się Joel Matip nie jest na tyle groźna, by wykluczyć go z gry na dłuższy okres czasu. Zawodnik nie dołączy tym samym do licznego grona piłkarzy, którzy wypadli mistrzowi Anglii. Menedżer Jurgen Klopp może tym samym odetchnąć z ulgą.

Joel Matip doznał urazu w czasie sobotniego meczu Premier League z Fulham. Kibice Liverpoolu mieli już wówczas przed oczami pesymistyczny scenariusz, zgodnie z którym zawodnik wypadnie na wiele tygodni. Tak się stało chociażby w przypadku Diogo Joty, który wróci najwcześniej za półtora miesiąca.

Jurgen Klopp podzielił się dobrymi wieściami. Okazuje się, że są szanse na to, że Joel Matip będzie do jego dyspozycji już w środę przy okazji szlagierowego meczu z Tottenhamem Hotspur. – Zobaczymy czy zagra. Będzie w najbliższych dniach poddany leczeniu, ale jest szansa, że Joel pojawi się na boisku – powiedział Klopp.

Długa lista nieobecnych w Liverpoolu

Liczba absencji w Liverpoolu jest długa. Sztab szkoleniowy nie ma do dyspozycji takich graczy jak Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alisson, Thiago, Xhedran Shaqiri czy James Milner. Część z nich leczy poważne kontuzje i wróci do gry dopiero w przyszłym roku.

Problemy kadrowe nie wpływają negatywnie na postawę Liverpoolu na boisku. The Reds są wiceliderami tabeli Premier League i mają w dorobku tyle samo punktów co prowadzący Tottenham.