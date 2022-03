PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool od stycznia zakasał rękawy i odrobił straty do Manchesteru City. Jeżeli The Reds w środę pokonają Arsenal, zbliżą się do lidera na zaledwie punkt. Juergen Klopp przyznał, że celem jego graczy jest działanie na nerwy Obywatelom, ponadto wypowiedział się na temat Mohameda Salaha.

Liverpool w środę zmierzy się z Arsenalem. Jeżeli The Reds wygrają, zbliżą się do Manchesteru City na dystans punktu

Juergen Klopp przyznał, że zamierza działać na nerwy Obywateli najdłużej, jak to możliwe

Niemiec wypowiedział się na temat stanu zdrowia Salaha

Klopp: chcemy być tak irytujący, jak to tylko możliwe

Liverpool świetnie punktuje w tym roku kalendarzowym. Ze sporego dystansu do Manchesteru City może pozostać zaledwie punkt, pod warunkiem, że The Reds w środę pokonają Arsenal.

– Taki jest plan – by być tak irytujący [dla Manchesteru City – przyp. PP], jak to tylko możliwe. Musimy wygrywać nasze mecze. Jesteśmy bardzo ambitni i zdeterminowani, by dokonywać wielkich rzeczy. Musimy jednak szanować, jak bardzo dobrzy są nasi rywale. Wśród naszych przeciwników kilku jest wyjątkowo twardych. Każde spotkanie w Premier League jest skomplikowane, ale kilka z nich jest specjalnych. W jednym zagramy już w środę – powiedział Juergen Klopp. – Gdybym powiedział: wygramy pozostałe dziesięć meczów, nie brzmiałoby to prawdopodobnie. Ale tak długo, jak to możliwe, będziemy się naprawdę starać. Gwarantuję to – dodał.

“Salah to twardziel”

W poniedziałek Mohamed Salah nie wziął udziału w treningu, a jego występ przeciwko Arsenalowi stał pod znakiem zapytania.

– Wygląda na to, że Mo to twardziel. Mamy szczęście. Jego stopa była opuchnięta i obolała, ale wczoraj już nieco mniej. Przed konferencją dostałem wiadomość, że jest gotowy, by wrócić do treningu. Zobaczymy, jak będzie się prezentował – powiedział optymistycznie Niemiec.

Spotkanie na Emirates Stadium rozpocznie się w środę o godzinie 21:15.

Arsenal Liverpool FC 3.75 3.95 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2022 17:42 .

