Kevin De Bruyne odrzucił zawrotną ofertę

Kevin De Bruyne mógł przenieść się latem do Arabii Saudyjskiej i zarabiać tam rocznie 70 milionów euro – donosi The Athletic. Belg nie zdecydował się na ten ruch i ma inne plany.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne nie zdecydował się na transfer do Arabii

Jego umowa z Manchesterem City wygaśnie w 2025 roku

Belg nie zamierza przenosin się do Arabii

Belg mógł zarobić fortunę w Arabii

Co prawda nie padła nazwa klubu, ale The Athletic donosi, że oferował on Kevinowi De Bruyne zawrotną pensję. 70 milionów euro za sezon to znacznie więcej niż dostaje teraz w Manchesterze City.

Pomimo tego Belg nie zdecydował się na ten krok. Media donoszą, że woli zostać do końca umowy na Etihad Stadium, a potem – prawdopodobnie – zakończyć piłkarską karierę.

Kevin De Bruyne w tym sezonie zanotował zaledwie dziesięć spotkań. Reprezentant Belgii wrócił na murawę dopiero 7 stycznia w pucharowym meczu z Huddersfield. Od tego momentu 32-latek zapisał na swoim koncie dwa trafienia i aż osiem asyst. Manchester City podobno nie chce myśleć o jego sprzedaży.