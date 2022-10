PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Juergen Klopp na konferencji prasowej potwierdził, że Thiago Alcantara znajdzie się w kadrze meczowej Liverpoolu na sobotnie spotkanie z Leeds United.

Thiago Alcantara walczył z infekcją ucha

Hiszpan jest już jednak w pełni zdrowy i gotowy do gry

Klopp będzie miał pomocnika do swojej dyspozycji w meczu przeciwko Leeds

Duże wzmocnienie Liverpoolu przed ligową kolejką

Liverpool, który w ostatniej serii gier niespodziewanie przegrał z Nottingham Forest (0:1), w 14. kolejce Premier League zmierzy się na Anfield z Leeds United. Szkoleniowiec gospodarzy – Juergen Klopp – potwierdził, że w kadrze jego zespołu znajdzie się Thiago Alcantara.

31-letni pomocnik opuścił starcie przeciwko beniaminkowi z powodu infekcji ucha, ale teraz wszystko już jest w porządku i będzie on do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca w najbliższą sobotę. Klopp przyznał też, że liczy na to, iż Henderson także zdąży się wykurować.

Zobacz również:

W ekipie “The Reds” na pewno zabraknie poważniej kontuzjowanych Naby’ego Keity, Joela Matipa, Luisa Diaza, Diogo Joty oraz Athura Melo. Były trener Borussii Dortmund wypowiedział się na temat plotek związanych z tym ostatnim piłkarzem. – Nie skrócimy wypożyczenia Arthura w styczniu – krótko skwitował Klopp.

Liverpool przed 14. serią gier zajmuje odległe 8. miejsce w tabeli. Zawodnicy z Anfield podczas aktualnego sezonu uzbierali tylko 16 punktów.

