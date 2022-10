PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Pep Guardiola w jednym z wywiadów pochwalił Manchester United. Menedżer City przyznał, że Czerwone Diabły pod wodzą Erika ten Haga zrobiły ogromny postęp w porównaniu do początku sezonu.

Manchester City pokonał w United 6:3 w Premier League

Czerwone Diabły są niepokonane od tego czasu

Guardiola pochwalił lokalnego rywala

Manchester United jest niepokonany od derbowej porażki z City

Przez większość czasu panowania Pepa Guardioli w Manchesterze to City byli znacznie lepsi od swoich lokalnych rywali Manchesteru United. Tak było także, gdy oba kluby spotkały się na Etihad Stadium na początku tego miesiąca. Obywatele rozbili Czerwone Diabły aż 6:3. Jednak Hiszpan chętnie pochwalił pracę Erika ten Haga w drużynie z Old Trafford, gdy został zapytany o potencjalnych pretendentów do tytułu mistrzowskiego.

– Mam przeczucie, że nadchodzi wielki Manchester United. Wreszcie grają na wysokim poziomie. Widziałem ich bardzo dobry występ przeciwko Sheriffowi. Zagrali też znakomitą pierwszą część spotkania przeciwko Chelsea. Pomyślałem sobie wtedy: ich gra naprawdę mi się teraz podoba – przyznał Guardiola.

– Jest wiele drużyn, które walczą o tytuł mistrzowski i o udział w Lidze Mistrzów. Pierwsze dziesięć meczów z pewnością nie jest decydujące. Na tym etapie możesz być trochę z tyłu, ale masz jeszcze sporo czasu. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Newcastle. Widziałem ich mecz z Tottenhamem i świetnie sobie radzili – dodał.

Manchester United po bardzo słabym początku sezonu i ogromnej krytyce, jaka spadła na zespół, w ostatnich tygodniach prezentuje bardzo dobrą formę. Zwycięstwa pozwoliły United zbliżyć się do pierwszej czwórki Premier League. W kolejnym meczu zmierzą się z West Ham United. Przy odpowiednich wynikach innych spotkań, po tej serii gier mają szansę awansować nawet na trzecie miejsce.

