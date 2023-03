PressFocus Na zdjęciu: Pedro Porro (Tottenham)

Pedro Porro w zimie został sprowadzony przez Tottenham

Hiszpan zadebiutował w starciu z Leicester

Po kilku meczach 23-latek odpowiedział na krytykę

“Krytyka czyni mnie silniejszym”

Pedro Porro zadebiutował w koszulce Tottenhamu w spotkaniu z Leicester City. Spurs przegrali aż 1:4, a 23-latek był jednym z najgorszych graczy na murawie. Występ wahadłowego krytycznie ocenił Tim Sherwood, ekspert stacji Sky Sports i były trener londyńczyków. – Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że to jego debiut, ale Pedro Porro jest tak zły, że to aż niewiarygodne. Jego występ jest absolutnie nie do przyjęcia. Barnes i Maddison wręcz niszczą go na lewej stronie – stwierdził Sherwood.

Teraz obrońca stołecznej ekipy, który ma za sobą już pięć meczów w Premier League, w rozmowie z Guardian Sport postanowił odpowiedzieć na krytykę.

– Tim Sherwood nie będzie pierwszym, który będzie musiał zamknąć usta. Naprawdę mam nadzieję, że ciągle mówi o mnie złe rzeczy, to czyni mnie silniejszym. Wypuść mnie w więzieniu, a stanę się właścicielem tego miejsca.

Porro zanotował siedem starć w nowych barwach. W rywalizacji z Nottingham Forest popisał się asystą, natomiast w pojedynku z Southampton zdołał umieścić piłkę w siatce.