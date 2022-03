Fantasy Premier League: W górę wyłącznie z tercetem CHC

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Kai Havertz (Chelsea)

O problemach Chelsea wiemy wszyscy. Jednak mimo zawirowań na szczycie władz, The Blues całkiem nieźle radzą sobie na boisku. Ekipa ze Stamford Bridge regularnie punktuje, co przekłada się na solidne wyniki w Fantasy Premier League. W DGW w szeregach londyńczyków najjaśniej świeciła gwiazda Kaia Havertza. Wysoko latają także zawodnicy Aston Villi, a szczególnie polsko-brazylijski duet C-C.

Gotówka rozbił bank

Możemy być dumni. Nasz Matty Cash ostatnimi czasy prezentuje się wręcz fenomenalnie. Reprezentant Polski w każdym ze swoich ostatnich trzech meczów popisał się dwucyfrowym wynikiem. W DGW28 wahadłowy Aston Villi strzelił gola, zaliczył dwie asysty, dwukrotnie wypracował czyste konto, a dzięki pięciu punktom bonus zdobył łącznie 29 punktów. Kroku Mateuszowi Gotówce stara się dotrzymać Philippe Coutinho, który w Double Gameweek wywalczył 23 oczka. Ponadto dwóch kolejnych zawodników z Villa Park dopisało do swojego dorobku po 20 pkt. Callum Chambers i Danny Ings również mogą zaliczyć tę serię gier do udanych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Emi Martinez ze swoimi 12 oczkami. Ach, mieć całą piątkę pod swoimi wirtualnymi skrzydłami…

Po DGW narzekać nie mogą także wielbiciele talentu piłkarzy Chelsea. Kai Havertz był drugim najlepiej punktującym graczem tej kolejki – Niemiec uzyskał aż 26 oczek. Oprócz niego solidne występy zaliczyli Reece James (18 pkt z jednego meczu), Trevoh Chalobah (17 pkt) i Mason Mount (16 pkt).

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

DGW zwykle determinuje skład drużyny kolejki – wśród najlepszych dominują piłkarze, którzy rozegrali więcej niż jedno spotkanie. W zestawieniu the best of the best znajdziemy tylko dwa rodzynki. Kevin De Bruyne, zdobywca 18 punktów w derbowym starciu z United, a także Ivan Toney, autor 17-punktowego występu, to zawodnicy, którzy w tej serii gier mieli tylko jedną okazję na powiększenie swojego dorobku. Teoretycznie do tego skromnego grona moglibyśmy zaliczyć także Reece’a Jamesa, jednak sytuacja Anglika prezentuje się nieco inaczej. Obrońca Chelsea popisał się kapitalnym wynikiem w pojedynku z Burnley, ale z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze na potyczkę z Norwich. Pozostali dwukrotnie pojawili się na murawie. Z tej grupy tylko Mason Mount raz zaliczył blanka. Reszta spisała się na medal. Piątka z Aston Villi, czwórka ze Stamford Bridge i po jednym przedstawicielu Brentfordu i City – tak kształtuje się drużyna Kings of the Double Gameweek.

Lider klasyfikacji generalnej

Zaglądamy na szczyt stawki, a tam zmiany. Liderem już nie jest James Angelopoulos, który po wywalczeniu zaledwie 81 punktów w DGW spadł na 7. miejsce. Na lokatę numer jeden awansował Olle Hultqvist – prowadzona przez niego ekipa FC Uffe Löken zgromadziła 111 oczek. Kapitan? Reece James, który od siebie dołożył 36 pkt. Na 9. pozycji znajdziemy przedstawiciela polskiej sceny Fantasy Premier League. Łukasz Komorowski w tej serii gier popisał się takim samym wynikiem jak aktualny lider.