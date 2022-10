fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

W niedzielę o godzinie 15 rozpoczną się prestiżowe derby Manchesteru. Menedżer “Czerwonych Diabłów” Erik ten Hag ma nadzieję na utrzymanie korzystnej passy i zwycięstwo w rywalizacji z mistrzem Anglii.

Manchester United zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Manchesterem City

Erik ten Hag wierzy, że jego podopieczni staną na wysokości zadania i pokonają mistrzów Anglii

Zdaniem holenderskiego menedżera Manchester City ma do zaoferowania wiele więcej, niż tylko Erlinga Haalanda

Kolejny poważny sprawdzian ten Haga

Zatrudnienie Erika ten Haga miało zapoczątkować nową erę na Old Trafford. Po ligowym falstarcie Manchester United prezentuje się bardzo dobrze i ma za sobą cztery kolejne wygrane. Na swoim rozkładzie “Czerwone Diabły” mają już Liverpool oraz Arsenal, a w niedzielę czeka ich kolejny poważny sprawdzian.

Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Ten Hag wypowiedział się na przedmeczowej konferencji o celach zespołu na derbową rywalizację.

– Podchodzę do tego spotkania tak, że patrzę na nas. Manchester United chce wygrywać każdy mecz. Cel na niedzielę to nic innego. Musimy zagrać najlepiej jak potrafimy, mieć dobry plan i dobrze go wykonać. Grałem w wielu derbowych spotkaniach! Wiem, jakie mają znaczenie, jaka jest rywalizacja, co oznaczają. Wiem, że to najważniejszy mecz w okolicach Manchesteru. Jestem tym podekscytowany. Trzeba zrobić wszystko, aby wygrać – zapewnia ten Hag.

W ekipie mistrzów Anglii najjaśniej świeci gwiazda Erlinga Haalanda. Holenderski menedżer został zapytany o to, jaki ma sposób na zatrzymanie snajpera.

– Nie gramy przeciwko Haalandowi, gramy przeciwko Manchesterowi City. Jesteśmy pewni swoich umiejętności. Jeśli będziemy grali jak zespół, to możemy pokonać rywali. Takiego przekonania potrzebujemy. W niedzielę potrzeba tego jeszcze bardziej – uważa ten Hag.

