fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Problemy kadrowe Manchesteru United w ofensywie sprawiają, że swoją szansę może otrzymać Cristiano Ronaldo. “The Telegraph” przekonuje, że Erik ten Hag postawi na Portugalczyka od pierwszej minuty w derbach Manchesteru.

Anthony Martial i Marcus Rashford nie są w pełni zdrowi, a ich występ w niedzielę stoi pod znakiem zapytania

“The Telegraph” przekonuje, że przewidywany do wyjściowej jedenastki jest Cristiano Ronaldo

Portugalczyk od pierwszej minuty zagrał tylko w jednym spotkaniu Premier League

Szansa dla Cristiano Ronaldo

Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United nie jest do końca komfortowa. Nowy menedżer Erik ten Hag woli stawiać na innych zawodników, a Portugalczykowi zarzuca nieodpowiednie przygotowanie fizyczne. Na taki stan rzeczy wpływ miały wydarzenia z letniego okienka transferowego, kiedy to szukał on ucieczki z Old Trafford, a jego agent przymierzał go do wielu europejskich ekip.

Finalnie Ronaldo został w Manchesterze United i musi walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce. W Premier League od pierwszej minuty zagrał tylko raz – w przegranym 0-4 meczu z Brentford. Od tego czasu zasiada na ławce rezerwowych, natomiast od początku gra tylko w Lidze Europy. W niedzielę ma się to zmienić, bowiem reprezentant Portugalii może skorzystać na problemach zdrowotnych swoich kolegów z ofensywy.

“The Telegraph” przekonuje, że w spotkaniu z Manchesterem City mogą nie wystąpić Anthony Martial oraz Marcus Rashford, którzy skarżą się na urazy. Jeżeli ten Hag nie będzie mógł z nich skorzystać, jedynym dysponowanym do gry napastnikiem w kadrze będzie właśnie Ronaldo. Holenderski menedżer nie powinien kombinować, w związku z czym opcja z ustawieniem w linii ataku któregoś z pomocników raczej nie wchodzi w grę.

Dla 37-latka będzie to ogromna szansa, aby znaleźć uznanie ten Haga. Ronaldo lubi spotkania o dużym pokładzie emocjonalnym, zatem derby Manchesteru będą świetną okazją, aby udowodnić swoje wielkie umiejętności, które niewątpliwie wciąż posiada.

