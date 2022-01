fot. PressFocus Na zdjęciu: Thiago Silva

Obrońca Chelsea Thiago Silva i pomocnik N’Golo Kante uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Informacje w tej sprawie przekazał przed meczem Pucharu Ligi Angielskiej menedżer The Blues. Tym samym kolejni zawodnicy stołecznej ekipy są niedostępnie z powodu zakażenia nieszczęsnym patogenem.

Chelsea pokonała w środowy wieczór Tottenham Hotspur (2:0) w ramach Carabao Cup

Menedżer The Bluesd nie może być jednak w pełni zadowolony

Niemiecki trener ujawnił, że kolejni zawodnicy wypadli z gry z powodu zakażenia koronawirusem

Thiago Silva i N’Golo Kante kolejnymi zakażonymi w Chelsea

Thiago Silva i N’Golo Kante to bez wątpienia kluczowe postacie Chelsea w tej kampanii. W każdym razie wymieniona dwójka nie będzie mogła zagrać w starciu Pucharu Anglii przeciwko Chesterfield.

– To dla nas wielka strata, ponieważ to są ważni dla nas zawodnicy. Najnowsze informacje o ich stanie otrzymaliśmy dziś rano – powiedział Thomas Tuchel cytowany przez oficjalną stronę The Blues.

Chelsea w środowy wieczór pokonała Tottenham Hostpur (2:0) w meczu Carabao Cup. Rewanżowe starcie z udziałem obu ekip odbędzie się 12 stycznia. Tym razem arena zmagań obu teamów będzie obiekt Kogutów.

Przypomnijmy, że obrońcą trofeum jest Manchester City, który w kwietniu tego roku w pokonanym polu pozostawił w finale Tottenham. Obywatele wygrali 1:0 po bramce zdobytej przez Aymerica Laporte.

