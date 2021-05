Błysk Aguero dodał paliwa Obywatelom po przerwie

W sobotnie popołudnie na Selhurst Park doszło do spotkania Crystal Palace z Manchester City w ramach 34. kolejki Premier League. Pep Guardiola posadził na ławce kilku kluczowych zawodników, aby odpoczęli przed rewanżem w Lidze Mistrzów. Obywatele dość długo nie mogli wpakować piłki do siatki. Wszystko zmieniło się po przerwie, kiedy do bramki trafił Sergio Aguero. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ferran Torres i Manchester City odniósł cenne zwycięstwo 2:0 (0:0).

Słaba skuteczność do przerwy

Sergio Aguero po raz pierwszy od miesiąca znalazł się w wyjściowej jedenastce City. Obywatele dyktowali warunki gry już od początku rywalizacji. Tymczasem Crystal Palace próbowało przetrwać słabsze momenty, dzielnie walcząc o każdy skrawek murawy.

Natomiast zawodnicy Manchesteru momentami bili już głową w mur. Wszystko mogło się zemścić na drużynie Pepa Guardioli na kwadrans przed przerwą. Benteke dopadł do odbitej futbolówki zaledwie dwa metry od bramki. Belg był jednak odwrócony plecami do Edersona, który kapitalnie wybronił nogami płaski strzał napastnika Orłów.

Kilka minut później Gabriel Jesus wpakował piłkę do siatki. Radość Brazylijczyka trwała jednak krótko, ponieważ liniowy podniósł chorągiewkę, przez co arbiter nakazał wznowić grę od bramki.

Genialne trafienie Sergio Aguero

Zaraz po przerwie Obywatele ruszyli do ataku. Z kolei Orły cofnęły się do głębokiej defensywy, co zemściło się podwójnie w odstępie kilkudziesięciu sekund. O swojej obecności przypomniał nam Sergio Aguero. Argentyńczyk sprytnie przyjął piłkę zagraną przez Mendy, aby później uderzyć z całej siły pod samą poprzeczkę.

Jak się okazało, doświadczony napastnik rozwiązał worek z bramkami. Nie minęły nawet dwie minuty, kiedy prowadzenie podwyższył Ferran Torres. Hiszpan dostał precyzyjne podanie od Sterlinga, kątem oka zauważył lukę w defensywie i płaskim strzałem z dystansu zaskoczył golkipera gospodarzy.

W dalszej części spotkania byliśmy świadkami różnicy klas. Crystal Palace miało spore problemy, żeby opuścić swoją połowę. W konsekwencji zwycięstwo padło łupem Obywateli. Jeśli Manchester United przegra niedzielne starcie z Liverpool, Obywatele zdobędą swoje siódme mistrzostwo Anglii.