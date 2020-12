BBC: Klub Premier League zwolni menedżera

Jak donosi BBC Sport, działacze West Bromwich Albion postanowili ratować swój sezon zwalniając menedżera pierwszego zespołu, Slavena Bilicia. Decyzja o pożegnaniu z Chorwatem miała zostać już podjęta. Możliwe, że zostanie ogłoszona jeszcze w środę.

Co ciekawe, wpływu na tę decyzję nie ma fakt, że we wtorkowy wieczór The Baggies osiągnęli bardzo dobry wynik, niespodziewanie remisując 1:1 z Manchesterem City. Rezultat ten nie uratuje głowy menedżera, bo zdaniem BBC jego los jest już przesądzony.

Temat przyszłości Slavena Bilicia dyskutowany był już kilka tygodni temu. Działacze nie byli wówczas zgodni co do decyzji o jego zwolnieniu i wówczas zdecydowali się dać mu więcej czasu. Nie przyniosło to jednak poprawy wyników. West Brom zajmuje nadal 19. miejsce w tabeli Premier League i zdaniem bukmacherów oraz dziennikarzy jest kandydatem do spadku.

Nie wiadomo jeszcze kto zastąpi Chorwata. W mediach wymienia się takie nazwiska jak Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes i Eddie Howe. Jeśli klub zwolni szkoleniowca w tym tygodniu, to będzie musiał działać szybko. Przed drużyną jest bowiem świąteczno-noworoczny maraton w Premier League.

Bilić prowadzi West Brom od 2019 roku, gdy zastąpił na tym stanowisku Darrena Moore’a. Już w swoim pierwszym sezonie pracy wywalczył z drużyną awans do Premier League.