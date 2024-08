Zwrot w sprawie Romelu Lukaku? Zaskakująca propozycja z Premier League

Według włoskiego dziennika "Il Mattino", Aston Villa osiągnęła porozumienie z Chelsea odnośnie Romelu Lukaku. Jednak Belg jest zdecydowany na transfer do SSC Napoli.

Riccardo De Luca - Update Images / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Aston Villa chce Romelu Lukaku

Chelsea FC według włoskich mediów osiągnęła całkowite porozumienie w sprawie sprzedaży Romelu Lukaku do Aston Villi, pomimo dużego zainteresowania ze strony Napoli. Belgijski napastnik, który wrócił do Chelsea z Interu Mediolan za 113 mln euro w 2021 roku, miał problemy z adaptacją do systemu Thomasa Tuchela, a następnie nie znalazł się w planach Grahama Pottera ani Mauricio Pochettino. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Romie, zdobywając 13 bramek w 32 meczach ligowych.

Po krótkim urlopie po Euro 2024, Lukaku nie brał udziału w przedsezonowych przygotowaniach z resztą kolegów The Blues. Klub jest zdeterminowany jest, aby pozbyć się 31-latka.

Choć drużyna z Birmingham wykazuje poważne zainteresowanie Belgiem, to sam zawodnik nie zamierza zaakceptować żadnej innej oferty poza Napoli tego lata. Klub z Serie A jest przekonany, że może poczekać, aż Chelsea obniży swoje żądania. Włosi nie chcą zapłacić żądanej kwoty w wysokości 35 mln euro.

Lukaku, który ma ważny kontrakt na Stamford Bridge na kolejne dwa sezony, ma na swoim koncie 121 goli w Premier League oraz 70 bramek w Serie A. W Anglii grał m.in. dla Evertonu i Manchesteru United. Natomiast we Włoszech występował w Interze Mediolan i Romie.