Angielska piłka zapowiedziała kilkudniowy bojkot

Angielskie organizacje zarządzające piłką nożną przeprowadzą w przyszły weekend bojkot mediów społecznościowych. Wspólna akcja zorganizowana zostanie “w odpowiedzi na trwające i utrzymujące się obraźliwe wiadomości otrzymywane online”.

Przeciwko nadużyciom w sieci

W bojkocie udział wezmą wszystkie najważniejsze angielskie organizacje piłkarskie w Anglii, z Premier League na czele. Bojkot ma potrwać od godziny 15:00 w piątek 30 kwietnia do godziny 23:59 w poniedziałek 3 maja. W akcji udział wezmą także między innymi kluby, które wyłączą swoje konta na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wszystkie organizacje wystosowały w tej sprawie wspólne oświadczenie.

“Jako kolektyw obserwujemy znaczny zasięg i wartość mediów społecznościowych dla naszego sportu. Łączność i dostęp dla kibiców, którzy są w sercu piłki nożnej pozostaje dla nas kluczowy. Jednak bojkot pokazuje angielską piłkę, która współpracuje, aby podkreślić, że firmy zajmujące się mediami społecznościowymi muszą zrobić więcej, aby wyeliminować nienawiść online, jednocześnie podkreślając znaczenie edukacji ludzi w ciągłej w walce z dyskryminacją” – czytamy w oświadczeniu.

“Akcja bojkotu ze strony piłki nożnej sama nie wyeliminuje oczywiście plagi dyskryminacyjnych nadużyć w sieci, ale pokaże, że dyscyplina jest gotowa podjąć dobrowolne i proaktywne kroki w tej ciągłej walce. Podczas gdy piłka nożna zajmuje stanowisko, wzywamy brytyjski rząd do zapewnienia, że jego ustawia o bezpieczeństwie w sieci zapewni silne przepisy, aby uczynić firmy z branży mediów społecznościowych bardziej odpowiedzialnymi za to, co dzieje się ich na platformach, jak omówiono to na początku tego tygodnia podczas okrągłego stołu DCMS Online Abuse” – dodano.