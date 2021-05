Jak donosi ESPN, wszystko wskazuje na to, że Jan Oblak zmieni latem swojego pracodawcę i opuści Atletico Madryt. Piłkarz liczy na to, że uda mu się zrealizować swój główny cel, jakim jest transfer do angielskiej Premier League.

Dotychczas przeszkodą, która odstraszała wszystkich chętnych była suma odstępnego. W przypadku Jana Oblaka wynosi ona aż 120 milionów euro. ESPN donosi jednak, że powodu trudnej sytuacji finansowej wywołanej pandemią koronawirusa działacze Atletico nie będą jednak oczekiwać tak dużej kwoty.

Sam Oblak marzy podobno o tym, by spróbować swoich sił w angielskiej Premier League i poprosił swoich przedstawicieli, by znaleźli mu pracodawcę na Wyspach. Słoweniec gra w Madrycie od 2014 roku, gdy trafił tam z Benfiki.

Od dawna chce go Manchester United

Jana Oblaka jako swój główny cel transferowy wytypowali jakiś czas temu działacze Manchesteru United. Bramkarz nie zamyka się jednak na Czerwone Diabły i byłby gotowy rozważyć też oferty innych klubów.

Oblak wystąpił w tym sezonie w 43 meczach dla Atletico. Zachował w nich 20 czystych kont. Jego umowa z klubem ma być ważna jeszcze przez dwa lata – do 2023 roku.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin