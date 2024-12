Amorim wskazał błędy United. Dzięki temu Arsenal wygrał hit

Ruben Amorim ma za sobą pierwszy poważny test w roli trenera Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały 0:2 z Arsenalem. Jak pojedynek na The Emirates ocenił portugalski trener?

Amorim wie, co zadecydowało o zwycięstwie rywali

Cztery mecze, dwa zwycięstwa, remis i porażka – tak Ruben Amorim zaczął swoją przygodę na Old Trafford. Po meczach z Ipswich, Bodo/Glimt i Evertonem przyszedł czas na poważny test – Manchester United zmierzył się z Arsenalem. W rywalizacji w Londynie lepsi okazali się gospodarze, którzy triumfowali dzięki bramkom Jurriena Timbera i Williama Saliby.

– Wiedzieliśmy już, że to będzie trudny mecz. Myślę, że rzuty rożne zmieniły grę, a także stałe fragmenty gry. Są w tym bardzo dobrzy, ponieważ pracują nad tym bardzo długo. To est ich strategia. Potem straciliśmy impet, próbowaliśmy wszystkiego, aby ponownie kontrolować grę. Czuło się to w pierwszej połowie,, że sprawialiśmy im problemy. Musimy się poprawić w wielu obszarach naszej gry, ale przez pewien moment kontrolowaliśmy spotkanie – stwierdził Amorim.

– W tej chwili niemożliwe jest granie tym samym zespołem. Zawodnicy muszą czuć, że są częścią drużyny, ale zmieniamy metodologię, zmieniamy wiele rzeczy. Zmieniamy sposób gry, sposób pressingu, więc musimy mieć wszystkich zawodników sprawnych. Nie możemy mieć kontuzji w tym momencie, ponieważ trudno będzie poradzić sobie ze wszystkimi meczami, więc będziemy zarządzać w sposób, który uważamy za lepszy dla zespołu – dodał opiekun Czerwonych Diabłów.