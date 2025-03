fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (w środku)

Pajor prowadzi Barcelonę do wielkiego zwycięstwa

Kobieca drużyna Barcelony nie pozostawiła żadnych złudzeń i po raz kolejny rozbiła odwiecznego rywala. W czwartkowym meczu w ramach półfinału Pucharu Królowej rozbiła Real Madryt na jego terenie aż 5-0. Kluczową rolę w cennym zwycięstwie odegrała Ewa Pajor, która w ostatnim czasie spisuje się znakomicie. Tym razem skompletowała hattricka.

Blaugrana rozpoczęła strzelanie już w drugiej minucie za sprawą Salmy Paralluelo. Później do głosu doszła Pajor, która trafiła w 13. oraz 29. minucie. Swojego pierwszego gola zdobyła dobijając piłkę do pustej bramki, zaś w drugiej sytuacji uderzyła z powietrza, a bramkarka Królewskich nie zdołała interweniować.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Jeszcze przed przerwą drugą bramkę dołożyła Paralluelo. Ten wieczór należał jednak do polskiej piłkarki, co potwierdziła w 78. minucie, kompletując hattricka. Znów znakomicie odnalazła się w polu karnym, trafiając do siatki na wślizgu.

Barcelona potwierdziła, że w kobiecym futbolu nie ma sobie równych, a piłkarki Realu Madryt mają przed sobą jeszcze wiele pracy. Oczywiście Dumie Katalonii nie udało się jeszcze awansować, gdyż w przyszłym tygodniu zostanie rozegrany rewanż. Pięciobramkowa zaliczka powinna natomiast wystarczyć, aby znaleźć się w finale Pucharu Królowej.