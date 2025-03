Dublet Pajor w Copa De La Reina: FC Barcelona rozbija Real!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Ewa Pajor błyszczy w Barcelonie: Real Madryt bez szans!

Ewa Pajor od momentu, gdy trafiła do FC Barcelony, to nie przestaje błyszczeć. W środowy wieczór wzięła udział w spotkaniu 1/2 finału Copa De La Reina przeciwko Realowi Madryt. Katalonki w pierwszym starciu ze stołeczną ekipą wypracowały sobie pięciobramkową zaliczkę (5:0), więc mecz na Estadi Johan Cruyff miał być tylko dopełnieniem formalności walce o awans do 1/2 finału rozgrywek.

Polska zawodniczka pojawiła się w środowym spotkaniu dopiero po zmianie stron. Polka zmieniła w 46. minucie Kikę Nazareth. Druga polowa wystarczyła jednak do tego, aby Pajor zaprezentowała swój show.

Reprezentantka Polski dwukrotnie wpisała się na listę strzelców. Pierwszego gola strzeliła w 48., a drugiego w 68. minucie. Tym samym Barcelona mogła cieszyć się z efektownej wygranej (3:1). Podopieczne Pere Romeu w finale krajowego pucharu zmierzą się z lepszym z pary Atletico Madryt – Granada.

Pierwsza potyczka zakończyła się po myśli stołecznej drużyny (2:0). W związku z tym to Atleti podejdzie do czwartkowej batalii w roli faworyta. Tymczasem decydujący mecz Copa De La Reina odbędzie się 8 czerwca.

Pajor i spółka jednak czasu na radość nie mają zbyt dużo, bo już w sobotę rozegrają kolejne starcie. Tym samym w ramach 22. kolejki Superligi zagrają na wyjeździe z UD Tenerife. Potyczka odbędzie się o godzinie 17:00 na Estadio Heliodoro Rodríguez Lopez.

