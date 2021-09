Liverpool FC w jednym ze środowych hitów pierwszej kolejki fazy grupowej Ligio Mistrzów zmierzy się z Milanem. Tymczasem poniżej prezentujemy przewidywane składy na to starcie. W szeregach The Reds oczy wszystkich zwrócone będą na Momo Salaha. We włoskiej ekipie zabraknie natomiast Zlatana Ibrahimovicia.

Liverpool zmierzy się z Milanen dzisiaj o 21:00

Obie drużyny przystąpią do potyczki po zwycięstwach w trakcie minionego weekendu

Rossoneri wracają do elitarnych rozgrywek po ponad siedmiu latach nieobecności

Milan zadebiutuje na Anfield Road

Liverpool FC będzie pierwszym rywalem mediolańskiej drużyny, która wraca do Ligi Mistrzów po dłuższej przerwie. Milan zagra z The Reds po raz pierwszy w historii na Anfield Road.

Rossoneri będą musieli radzić sobie w dzisiejszym spotkaniu bez Zlatana Ibrahimovicia, co ujawnił w trakcie wtorkowej konferencji prasowej opiekun wicemistrzów Serie A. Wygląda na to, że w wyjściowym składzie Czerwono-czarnych zagra Ante Rebić.

Tymczasem za plecami chorwackiego piłkarza powinni zostać ustawieni Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz i Rafael Leao. Tym samym włoska drużyna ma plan, aby zagrać z Liverpoolem bardzo ofensywnie. W środku pola rządzić ma natomiast Franck Kessie.

Menedżer The Reds Juergen Klopp liczy z kolei przede wszystkim na takich zawodników jak Mohamed Salah, czy Sadio Mane oraz Roberto Firmino. Egipcjanin przeciwko Milanowi zagrał w trzech spotkaniach, notując w nich trafienie i dwie asysty. Między słupkami bramki Liverpoolu stanie natomiast dobrze znany kibicom calcio Alisson. Brazylijczyk w przeszłości bronił barw Romy.

Liga Mistrzów: przewidywane składy na mecz Liverpool – Milan

Liverpool: Alisson – Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Henderson, Fabinho, Alcantara, Salah, Firmino, Mane

Milan: Maignan – Calabria, Kajer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic.

Czytaj więcej: Liverpool FC – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2021)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin