El. MŚ: Kapitalna bramka Olmo! Kosowo wciąż bez punktów

Hiszpania pokonała Kosowo 3:1 (2:0) w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w Katarze. Wspaniałym golem prosto w okienko bramki popisał się Dani Olmo. Oprócz niego na listę strzelców wpisali się Ferran Torres, Gerard Moreno i Besar Halimi.

Dominacja Hiszpanów i golazo Olmo

Hiszpanie całkowicie kontrolowali przebieg spotkania w pierwszej połowie. Gospodarze tego starcia nie potrafili jednak przez dłuższy czas zaznaczyć swojej przewagi na boisku. Udało się to dopiero w 34. minucie. Warto jednak było czekać tak długo na tak wspaniałego gola. Podanie w pole karne od Jordiego Alby otrzymał Dani Olmo. Hiszpan kapitalnym uderzeniem prosto w okienko otworzył wynik spotkania.

Drugi gol dosłownie chwilę później, bo w 36. minucie. Wtedy to piłkę na skrzydło od Pedriego otrzymał Ferran Torres. Napastnik Manchesteru City wbiegł w pole karne i oddał bardzo mocny strzał w kierunku dalszego słupka. Był to dla niego drugi gol w eliminacjach do mistrzostw świata. Kosowo nie stworzyło ani jednej okazji, dlatego wynik do przerwy to 2:0.

Koszmarny błąd Simona

Hiszpanie po przerwie nieco zwolnili tempo, ale wciąż atakowali bramkę rywala. W 70. minucie katastrofalny błąd popełnił Unai Simon. Golkiper niepewnie wyszedł z bramki i stracił futbolówkę na rzecz Besara Halimiego. Pomocnik gości oddał strzał z dużego dystansu, który nie został zatrzymany przez defensorów La Furia Roja.

Pięć minut później wynik meczu ustalił Gerard Moreno. Wykorzystał dośrodkowanie Koke z rzutu rożnego i zdobył bramkę na 3:1. Hiszpanie kończą pierwszą część eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze z dorobkiem siedmiu punktów i są liderami grupy B. Kosowo po dwóch meczach ma na swoim koncie zero oczek.