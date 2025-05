Trump chce Rosji w el. do MŚ! Prezydent USA podał istotny powód

Donald Trump jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Prezydent USA tym razem wypowiedział się na temat potencjalnego udziału reprezentacji Rosji w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. The Athletic przedstawia wypowiedzi polityka.

Źródło: The Athletic

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Donald Trump i Gianni Infantino

Trump: Rosja może zagrać na MŚ

Rosja zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata? Chociaż jeszcze niedawno wydawało się to absolutnie niemożliwe, to od momentu, w którym Donald Trump objął urząd prezydenta USA, sytuacja radykalnie się zmieniła. Jeden z najważniejszych polityków świata próbuje zakończyć wojnę na Ukrainie, a przynajmniej sugeruje takie działanie. Jak informuje The Athletic, amerykańska głowa państwa chce wcielić w życie dyskusyjny plan.

Trump rozmawiał z Giannim Infantino, prezydentem FIFA. Podczas tego spotkania 78-latek dowiedział się, że Rosja nie ma szans na występ na MŚ, ponieważ nie może wziąć udziału w eliminacjach. – Nie miałem o tym pojęcia. Czy to prawda? – zapytał Trump, zanim Infantino potwierdził, że tak. – Na razie nie mogą grać, ale mamy nadzieję, że coś się wydarzy i nastąpi pokój, aby Rosja mogła zostać ponownie przyjęta – dodał włoski działacz. Jak odpowiedział Trump? – To możliwe. Hej, to może być dobra zachęta, prawda? Chcemy, żeby przestali. Chcemy, żeby przestali.

Czy porozumienie na linii Trump – Rosja – FIFA doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie i pozwoli Sbornej powrócić na arenę międzynarodową? Obecnie reprezentacja pozostaje zawieszona w ramach członka UEFA i od dłuższego czasu rozważa zmianę federacji na AFC (Asian Football Confederation). Infantino potrafi zaskoczyć, także w negatywny sposób, ale pomysł prezydenta USA w tej chwili wydaje się wręcz utopijny.