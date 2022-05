fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane na dniach może związać się z nowym pracodawcą. Dziennikarz Hadrien Grenier w mediach społecznościowych przekazał, że na dniach ma dojść do spotkania utytułowanego trenera z prezydentem PSG Nasserem Al-Khelaifim.

Bardzo istotne moga być rozmowy z udziałem prezydenta PSG z Zinedinem Zidanem

Dziennikarz Hadrien Grenier przekazał nowe informacje w tej sprawie

Gigant z Ligue 1 jest gotowy zaproponować krocie 49-latkowi

Zidane skusi się na PSG?

Zinedine Zidane od momentu, gdy rozstał się z Realem Madryt, pozostaje bez pracy. Najnowsze sugestie mediów sugerują, że 49-latek będzie pracował w szeregach giganta Ligue 1.

Dziennikarz Hadrien Grenier podaje, że Zidane ma zakotwiczyć w PSG. Klub z Parc des Princes ma zaoferować trenerowi zarobki na poziomie 25 milionów euro rocznie. Zidane w stołecznym klubie ma zastąpić Mauricio Pochettino.

🚨 Une réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours entre Zinedine Zidane 🇫🇷 et Nasser Al-Khelaïfi, avant ou après la finale de la C1 à Paris.



Le PSG ne le lâche pas et va remettre sa proposition sur la table. Offre salariale : 25 M€/an net.



(@RamonFuentes74) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 24, 2022

Doświadczony francuski trener jak na razie prowadził tylko Real Madryt. Zidane był w stołecznym klubie z przerwami w latach 2016-2021. Pod wodza tego szkoleniowca los Blancos zdobyli 11 trofeów, w tym trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów.

Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia, sugerujące, że PSG może zdecydować na zatrudnienie Antonio Conte. Włoch aktualnie jest menedżerem Tottenhamu Hotspur, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku.

Nowy sezon Ligue 1 wystartuje już 6 sierpnia. Będzie to jednocześnie 85. sezon w historii. Ekipa z Paryża ma nadzieję na drugie z rzędu mistrzostwo Francji. Dla zawodników PSG głównym wyzwaniem będzie jednak triumf w Lidze Mistrzów, co na pewno nie będzie łatwym zadaniem do zrealizowania.

