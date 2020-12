Trener PSG zaskoczył ws. Neymara

Dobre wiadomości fanom Paris Saint-Germain przekazał we wtorek Thomas Tuchel. Szkoleniowiec mistrzów Francji poinformował, że kontuzja odniesiona przez Neymara nie jest poważna. Jednocześnie nie wykluczył powrotu Brazylijczyka na boisko już w najbliższy weekend.

– Kontuzja, której doznał Neymar nie jest zbyt poważna. Jutro przejdzie kolejne badania. Nie mogę powiedzieć, że zagra w Lille, ale nie jest to też zupełnie niemożliwe – powiedział Tuchel podczas konferencji prasowej przed środowym meczem Ligue 1 z Lorient. W tym spotkaniu Neymara na murawie nie zobaczymy.

Reprezentant Brazylii kontuzji kostki nabawił się w końcówce ostatniego spotkania z Olympique Lyon. Został wówczas ostro sfaulowany przez swojego rodaka Thiago Mendesa. Neymar z grymasem bólu na twarzy opuścił boisko na noszach.

Początkowo obawiano się, że uraz jest poważny i wyeliminuje Neymara z gry na dłuższy okres. W poniedziałek klub z Parc des Princes wystosował jednak w tej sprawie uspokajający komunikat. Choć francuskie media twierdziły, że Brazylijczyk nie pojawi się na murawie już w tym roku, to szkoleniowiec PSG całkowicie tego nie wykluczył.

W tym roku drużynę ze stolicy Francji czekają jeszcze trzy ligowe spotkania. W środę PSG zmierzy się z Lorient, w niedzielę czeka go pojedynek z Lille, natomiast w ostatnim meczu zagrają z RC Strasbourg. Po świątecznej przerwie paryżanie do rywalizacji wrócą 6 stycznia. Na ten dzień zaplanowano ich pojedynek z AS Saint-Etienne.

W obecnym sezonie Neymar rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie ma dziewięć trafień i pięć asyst.