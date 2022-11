Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe rzekomo dąży do opuszczenia PSG. W bronie swojego zawodnika stanął trener tego klubu, czyli Christophe Galtier.

Trener PSG wypowiedział się na temat Kyliana Mbappe

Christophe Galtier uważa, że Francuzowi mocno zależy na grze w Paryżu

Jego zdaniem Mbappe świetnie pasuje do jego drużyny

Galtier dementuje doniesienia odnośnie Mbappe

Kylian Mbappe to zawodnik, wokół którego stale coś się dzieje. Francuz latem był bohaterem sagi transferowej. Piłkarza miał pozyskać za darmo Real Madryt, ale 23-latek dał się skusić PSG horrendalnymi pieniędzmi. Mbappe oprócz ogromnych zarobków miał mieć również większy wpływ na przykład na decyzje transferowe. Informacje o tym, jakoby Francuz niejako rządził klubem, zdementował jego trener w PSG.

– To nieprawda, że on jest ponad PSG. Latem podjął trudną decyzję, ale naprawdę kocha ten klub. Bacznie przyglądały mu się przecież inne wielki zespoły, jak Real Madryt, ale on wolał pozostać z nami: dla kolegów z zespołu oraz dla mnie. Czy jest ponad klubem? To nieprawda. On się świetnie wpasowuje w ten projekt. Kiedy to mówię, jestem pewien, że jest na tym samym poziomie, co inni zawodnicy – przekonuje Christophe Galtier.

Mbappe mimo podpisania lukratywnego kontraktu kilka tygodni temu domagał się natychmiastowego opuszczenia PSG. Francuz pragnął dołączyć do Realu Madryt, ale ten nie był już zainteresowany. Temat zatem na razie ucichł. 23-latek w rym sezonie strzelił 19 goli i zaliczył 5 asyst.

Czytaj także: Deschamps: Mbappe to napastnik, potrzebujący swobody