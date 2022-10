Pressfocus Na zdjęciu: Lovro Majer

Lovro Majer za sprawą dobrych występów w barwach Stade Rennais przykuł uwagę topowych klubów europejskich. Te jednak będą musiały w najbliższym czasie obejść się smakiem. Chorwat podpisał w sobotę nowy kontrakt z francuskim zespołem.

Lovro Majer dobrymi występami w Ligue 1 wzbudził zainteresowanie topowych europejskich klubów

O transfer Chorwata zabiegały m.in. Atletico, Juventus, czy Arsenal

W sobotę Stade Rennais poinformowało o przedłużeniu umowy z pomocnikiem

Rennes zatrzyma Majera na dłużej

Lovro Majer ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Stade Rennais. Chorwat w krótkim czasie zyskał miano lidera drugiej linii francuskiej drużyny, a to z kolei przykuło uwagę topowych klubów europejskich. Niedługo po zakończeniu letniego okienka transferowego pojawiły się informacje, że o jego transfer planują zabiegać m.in. Atletico Madryt, Juventus, czy Arsenal.

Rennes nie chciało jednak dopuścić do utraty utalentowanego pomocnika. Klub szybko rozpoczął z 24-latkiem rozmowy kontraktowe. Od czasu przenosin z Dinama Zagrzeb do Ligue 1 jego wartość wzrosła już z 13 do 20 milionów euro.

[PROS]



𝗟𝗼𝘃𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳 ✍



Notre milieu de terrain de 24 ans s’est engagé pour une saison de plus avec les Rouge et Noir. 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 22, 2022

W sobotę Stade Rennais w oficjalnym komunikacie potwierdziło przedłużenie umowy z chorwackim pomocnikiem. Nowy kontrakt związał 24-latka z klubem do końca czerwca 2027 roku. Rozwiało to tym samym wątpliwości dotyczące jego najbliższej przyszłości. Podwyższeniu uległa również jego pensja, który sytuuje go obecnie w gronie najlepiej opłacanych piłkarzy Rennes.

Przeczytaj też: PSG zapłaci fortunę za perełkę Benfiki?