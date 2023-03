PSG wydaje krocie na Neymara. Zawrotna kwota za minutę gry

Paris Saint-Germain wydaje ogromne pieniądze na Neymara. Według szacunków koszt jego minuty gry w tym sezonie wynosi około 36 tysięcy euro. Ale to nie jedyna taka statystyka Brazylijczyka.

PressFocus Na zdjęciu: Neymar

PSG wydaje ogromne pieniądze na Neymara

Brazylijczyk z powodu częstych kontuzji generuje spore koszta

PSG płaci ponad 30 tys. euro za minutę gry Neymara

Absencje Neymara generują ogromne koszty dla PSG

Paris Saint-Germain wyda ok 56 milionów euro euro na pensję Neymara w sezonie 2022-23. Brazylijczyk jest tym samym trzecim najlepiej opłacanym piłkarzem PSG i czwartym najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Jednak rozegrał tylko 54,7% meczów w ciągu sześciu sezonów w PSG, co generuje ogromne koszty dla francuskiego klubu.

Brazylijczyk w tej kampanii spędził na boisku nieco ponad 1500 minut, co sprawia, że PSG płaci za każdą minutę jego gry 36 304 euro. Dla porównania minuta je gry w sezonie 2019-20 wyniosła ponad 42 tys. euro i jest jak dotąd rekordem, natomiast najmniejszy koszt na minutę gry to kampania 2021-22 i tylko nieco ponad 30 tysięcy euro.

Pod względem wynagrodzenia Neymar jest trzecim najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie, za Kylianem Mbappa i Lionelem Messim. Jednak biorąc pod uwagę „koszt za minutę gry” Neymar zajmuje drugie miejsce z 36 tys. euro na minutę, zaraz za Mbappé i jego pensją ponad 41 tys. euro na minutę. Argentyńczyk choć otrzymuje większe wynagrodzenie, znacznie więcej gra, co generuje mniejsze koszty.

Koszt jednego gola Neymara tez różni się znacznie w zależności od sezonu, od 2,9 mln euro w kampanii 2017/18 do 6,2 mln euro w rozgrywkach 2020/21. Sugeruje to, że jego występy i produktywność na boisku bardzo się zmieniały w ciągu jego pobytu w PSG.

Zgodnie z historią kontuzji Neymara, najczęstszymi rodzajami urazów, jakich doznawał podczas pobytu w PSG, były kontuzje mięśniowe, które wystąpiły 10 razy i spowodowały, że Brazylijczyk był wyłączony z gry przez 102 dni. Na drugim miejscu są kontuzje kostki, a tych było pięć. Mimo to były znacznie poważniejsze ponieważ wygenerowały aż 251 dni absencji.

Pisząc o ogromny kosztach generowanych przez Brazylijczyka należy jednak wziąć pod uwagę przeciwny aspekt jego gry w stolicy Francji. Neymar stanowi ogromną wartość marketingową dla PSG. Dla przykładu w ciągu 30 dni po jego transferze do francuskiego klubu sprzedano 120 000 oficjalnych koszulek klubowych z jego nazwiskiem, co dało kwotę około 7,3 miliona euro. Stanowi to 12,9% jego rocznej pensji.

Neymar au PSG, c’est…



2017/18: 30 matches joués (sur 55 possibles)



2018/19: 28 matches (55 possibles)



2019/20: 27 matches (49 possibles)



2020/21: 31 matches (57 possibles)



2021/22: 28 matches (50 possibles)



2022/23: 29 matches (50 possibles)



🟰 54,7% des matches joués. 🫤 pic.twitter.com/mRHHFrXvyH — Actu Foot (@ActuFoot_) March 6, 2023

