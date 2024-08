PSG otrzyma zakaz transferowy? Wszystko przez Mbappe!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe doprowadzi do wielkiej kary dla PSG?

Kylian Mbappe nie rozstał się z Paris Saint-Germain w pokojowych warunkach. Nasser Al-Khelaifi liczył do samego końca, że ten przedłuży wygasający kontrakt i nie odejdzie za darmo. Gwiazdor jednak zdecydował, że nastąpił idealny moment na hitową przeprowadzkę do Realu Madryt, który pozyskał go w ramach wolnego transferu. W rewanżu paryżanie wciąż nie spłacili zaległości wynikających z zapisów w umowie. Jakiś czas temu piłkarskie środowisko obiegły informacje, że Mbappe nie otrzymał od PSG aż 55 milionów euro, w skład których wchodzą bonusy oraz pensje za kwiecień, maj i czerwiec.

Sprawa wciąż nie została wyjaśniona, więc zawodnik Realu Madryt zwrócił się do komisji prawnej Francuskiej Ligi Piłkarskiej, a także UEFA. Nie zamierza dłużej czekać na pieniądze, dlatego teraz inne podmioty zajmą się kwestią naruszenia przepisów. Jeśli między stronami nie dojdzie do porozumienia, PSG może zostać nawet ukarane zakazem transferowym, a dokładniej zakazem rejestrowania nowych piłkarzy. To nie jedyna potencjalna kara, bowiem w grę wchodzi także wykluczenie z rozgrywek Ligi Mistrzów. Mbappe nie poszedł jeszcze z byłym klubem na drogę sądową, ale w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

Kapitan reprezentacji Francji grał dla PSG w latach 2017-2024. Sześciokrotnie świętował z tym klubem zdobycie mistrzostwa Francji, jednak nie zrealizował swojego najbardziej pożądanego celu o wygraniu Ligi Mistrzów. Z Realem Madryt był łączony od bardzo dawna, natomiast paryżanie do obecnego lata skutecznie przekonywali go do pozostania.