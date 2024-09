Frankowski bohaterem Lens. Gol na wagę remisu [WIDEO]

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze RC Lens

Przemysław Frankowski z trafieniem z rzutu karnego

Niedzielne zmagania w rozgrywkach Ligue 1 rozpoczęło się od hitowego starcia, w którym AS Monaco przed własną publicznością podejmował RC Lens. W tym meczu liczyliśmy na polskie akcenty. W zespole gospodarzy występuje Radosław Majecki, natomiast w ekipie gości Przemysław Frankowski. Jednak dwójka rodaków nie wybiegła na boisko od pierwszej minuty. Wychowanka Legii Warszawa zabrakło nawet w kadrze meczowej.

Fani zgromadzeni na obiekcie Stade Louis II długo musieli czekać na konkrety w tym spotkaniu. Przez znaczną część meczu drużyny nie mogły znaleźć drogi do bramki. W 68. minucie wreszcie na boisku zobaczyliśmy Przemysława Frankowskiego. Polak zastąpił na placu gry Rubena Aguilara. Pierwsze trafienie obejrzeliśmy dopiero w 84. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się pomocnik Monaco – Denis Zakaria.

Na odpowiedź RC Lens musieliśmy poczekać do doliczonego czasu gry. To właśnie wtedy gościom został podyktowany rzut karny. Do jedenastki podszedł nie kto inny jak Przemysław Frankowski. Polski zawodnik ostatecznie wygrał starcie z bramkarzem rywala i dał swojej drużynie wyrównanie. Finalnie były gracz Jagiellonii Białystok okazał się bohaterem Lens, bowiem to trafienie ostatecznie dało im punkt.

🇵🇱 PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI WYKORZYSTUJE RZUT KARNY W DOLICZONYM CZASIE GRY! ⚽️👏



Reprezentant Polski pewnie zamienił jedenastkę na bramkę! 💪🔥 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/SOoUNOG2dM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 1, 2024

Przemysław Frankowski w obecnym sezonie rozegrał już cztery spotkania w barwach francuskiej drużyny. Polak łącznie z dzisiejszym trafieniem ma już na koncie strzelone dwa gole.

Sprawdź także: Allegri zaskoczy wyborem nowego klubu? Europejski średniak