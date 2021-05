Paris Saint-Germain w niedzielny wieczór wygrało w ostatnim meczu w Ligue 1 w sezonie 2020/2021, pokonując 2:0 Brest. Niemniej ekipa Mauricio Pochettino nie wywalczyła mistrzowskiego tytułu. Ostatecznie ten cel zrealizowali zawodnicy Lille. Po zakończeniu spotkania ciekawy komentarz wyraził prezydent stołecznego klubu Naser Al-Khelaifi. Wyraził między innymi pewność, że Kylian Mbappe zostanie w klubie.

PSG tylko wicemistrzem Francji

Paris Saint-Germain zakończyło rozgrywki ligi francuskiej na drugiej pozycji z dorobkiem 82 punktów. Mistrzem Francji zostało natomiast Lille, które może pochwalić się bilansem 83 oczek. Drużyna Christophe’a Galtiera w ostatnim spotkaniu sezonu pokonała na wyjeździe Angers 2:1.

– Jesteśmy oczywiście rozczarowani. Niemniej najpierw chciałbym pogratulować Lille, które zasłużyło na mistrzostwo po bardzo dobrym sezonie. To była dziwna kampania od samego początku. Między innymi przez pandemię COVID-19. Przystąpiliśmy do sezonu praktycznie bez przygotyowań, ale to nie jest żadna wymówka – powiedział sternik klubu z siedzibą na Parc des Princes.

– Każdego roku wszyscy mówią, że rozgrywki Ligue 1 są łatwe do wygrania. W tym roku wcale nie było łatwo. Musimy wyciągnąć wnioski z zakończonej już kampanii. Czy ten sezon traktuję jak porażkę? Nie, ponieważ dotarliśmy do półfinału Ligi Mistrzów i wygraliśmy Puchar Francji. Zaliczyliśmy w ostatnim czasie dużo ciekawych momentów, pokonując: Man Utd, Barcelonę i Bayern Monachium. Zdecydowanie nie traktuję tego sezonu jako porażkę. Chcemy wzmacniać zespół i poprawiać drużynę – kontynuował Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi pewny, że Mbappe nie opuści PSG

We francuskich mediach nie brakuje doniesień związanych z przyszłością Kyliana Mbappe. Na temat mistrza świata z 2018 roku prezydent PSG też zabrał głos. – Nie raz już mówiłem, że Kylian zostanie z nami. Jestem tego pewny na 100 procent. Co stanie się, jeśli nie przedłuży kontraktu? Nie martwimy się tym. To Francuz i jednocześnie paryżanin, który kocha Paryż – przekonywał sternik wicemistrzów Ligue 1.

– Ambitnie podchodzimy do naszego projektu. Będziemy rozmawiać z Leonardo i z trenerem. Już wiemy, co robić i zabieramy się do pracy. Przy okazji chcę podziękować trenerowi, zawodnikom i osobie, o której nie zawsze rozmawiamy: Leonardo, który wykonał bardzo dobrą robotę przez ostatnie dwa lata – podsumował El-Khelaifi.