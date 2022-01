fot. PressFocus Na zdjęciu: Dmitri Payet

Wyniki meczów 22. kolejki Ligue 1. W sobotni wieczór odbyły się dwa spotkania ligi francuskiej. Mistrz Francji Lille przegrał na wyjeździe z Brest. Tymczasem Olympique Marsylia pokonał Lens na Stade Bollaert-Delelis.

Ligue 1: Polski mecz dla OM

Brest do potyczki z aktualnymi mistrzami Francji podchodził z respektem, ale jednocześnie chciał wrócić na zwycięski szlak po dwóch porażkach z rzędu. Ostatecznie sztuka ta udała się podopiecznym Michela Der Zakarian. Wynik rywalizacji został otwarty w trzeciej minucie po niefortunnym trafieniu samobójczym Tiago Djalo. Tymczasem bramkę na 2:0 zdobył w doliczonym czasie rywalizacji Steve Mounie, wykorzystując rzut karny za przewinienie Zeki Celika.

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejsze było natomiast starcie RC Lens – Olympique Marsylia. W szeregach gospodarzy wyjściowym składzie znalazł się Przemysław Frankowski. Z kolei u gości całe zawody na ławce rezerwowych spędził Arkadiusz Milik. Po pierwszej połowie to jednak wychowanek Rozwoju Katowice miał więcej powodów do radości, bo po golu Dmitri Payeta z rzutu karnego to team Jorge Sampaoliego prowadził 1:0. W drugiej połowie wynik rywalizacji ustalił Cedric Bakumbu i goście wygrali 2:0.

Wyniki meczów 22. kolejki Ligue 1

Brest – Lille OSC 2:0 (1:0)

1:0 Djalo 3′ (sam.)

2:0 Mounie 90+5′ (k.)

RC Lens – Olympique Marsylia 0:2 (0:1)

0:1 Payet 34′ (k.)

0:2 Bakumbu 77′

Czytaj więcej: Ligue 1: pogrom w Rennes i Monaco, grali Polacy – podsumowanie 21. kolejki