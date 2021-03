Pochettino zrobi wszystko, aby Mbappe został w Paryżu

Najbardziej pożądany piłkarz Europy, Kylian Mbappe ma waży kontrakt z Paris Saint-Germain do czerwca 2022 roku. Jest jeszcze trochę czasu, aby przedstawić warunki nowej umowy i zatrzymać francuską supergwiazdę w Paryżu. Sam zainteresowany nie raz wspominał, że marzy o grze w La Liga, czy Premier League. Od kiedy stery w klubie przejął Mauricio Pochettino, 22-latek notuje jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze na boiskach Ligue 1 oraz poza nimi.

Mbappe jest już Mistrzem Świata, czas na podbój Europy

Kylian Mbappe po Mistrzostwach Świata w Rosji z 2018 wrócił nad Sekwanę ze złotym medalem. Mając zaledwie 22-lata zdobył prawie wszystko. W osobistej gablocie Francuza brakuje jedynie trofeum Mistrzostw Europy i Ligi Mistrzów. W obu turniejach wystąpił w finałach. Nieoczekiwanie każdy z nich przegrał, co później uczyniło go jeszcze lepszym zawodnikiem. W obecnym sezonie zdobył 28 bramek w 35 występach. Momentem przełomowym, kiedy udowodnił, że potrafi radzić sobie z największą presją był dwumecz z FC Barceloną. Zdecydowanie lepsze spotkanie rozegrał na Camp Nou, gdzie zdobył hat-trick, tym samym przekreślając szansę Dumy Katalonii na awans do ćwierćfinału. Reprezentacja Francji ma w swoich szeregach grupę wielkich piłkarzy. Co więcej, Didier Deschamps zapanował nad najcięższymi charakterami, a zdobyte doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat stawia Trójkolorowych, jako faworyta do królowania na Starym Kontynencie.

Gra w Paris Saint-Germain nie jest szczytem kariery Mbappe

Paris Saint-Germain nie jest na tym samym poziomie, co Real Madryt lub FC Barcelona. Po przejęciu klubu z Paryża przez Qatar Sports Investments wpompowano wiele pieniędzy, aby dotrzeć na szczyt futbolu. Dotychczas zadanie udało wykonać się jedynie na poziomie Ligue 1. Natomiast w Lidze Mistrzów, PSG zaliczyło swój najlepszy sezon rok temu. Zespół z Paryża dotarł do finału, który w słabym stylu przegrał z Bayernem Monachium (0:1). Z kolei na Mistrzostwach Świata w 2022 roku, Kylian może stać się już wolnym zawodnikiem. Klubowe władze są w stanie zaoferować 22-latkowi największy kontrakt w historii piłki nożnej, jednak nie mają stuprocentowej pewności, czy aby na pewno pod kolejną umową zostałby złożony podpis. Mbappe ma pełną świadomość, że PSG tak łatwo go nie puści, ponieważ dla wielu europejskich marek nadal będzie zbyt drogi, szczególnie podczas pandemii.

Pochettino wierzy, że zatrzyma francuską gwiazdę na Parc des Princes

Mauricio Pochettino wierzy, że może jeszcze bardziej ulepszyć grę Kyliana Mbappe. Argentyńczyk nie raz wypowiadał się w ciepłych słowach na temat 22-latka, którego już uważa za najlepszego piłkarza na Świecie. Trener PSG w wywiadzie dla CANAL + skomentował zamieszanie związane z potencjalnym odejściem Francuza: Jeśli Kylian planuje rozwijać się razem z nami, musi zobaczyć, że jesteśmy otwarci i uczciwi. Nie możesz obiecać komuś czegoś, co przekona go do pozostania. Gracze najbardziej cenią sobie to, że jesteś uczciwy, szczery i budujesz z nimi relacje oparte na prawdzie, a nie na kłamstwach. Który trener nie chciałby Kyliana w swoim zespole? – zakończył Pochettino.

Dziś władze PSG wiedzą, że w najbliższym czasie będą musiały zasiąść do rozmów ze swoim zawodnikiem. Pieniądze na pewno nie będą stanowić problemu, ale prawdziwym wyzwaniem będzie przekonanie Mbappe do pozostania w Paryżu na kolejne lata. Co więcej, 22-latek nie musi już udowadniać swojego talentu. Florentino Perez od dawna obserwuje uważnie każdy kurs, którym podąża napastnik Paryżan i możemy być pewni, że prędzej czy później saga transferowa z udziałem Franzuca rozkręci się na dobre.